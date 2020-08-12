Кара об уходе из «Ак Барса»: «Знал о своем обмене, до перехода переговорили с Разиным по телефону»

Нападающий «Северстали» Владислав Кара рассказал о деталях своего обмена из «Ак Барса». Хоккеист сообщил, что знал о своем уходе еще до окончательного решения казанского клуба.

«Мой переход в «Северсталь»? Знал, что готовится какой-то обмен. За пару дней до перехода переговорили с Андреем Разиным по телефону. Очень рад оказаться в этой команде. На данный момент мне доверяют, дают игровое время, буду стараться оправдать ожидания», — цитирует слова хоккеиста пресс-служба КХЛ.

В середине июля нападающий «Ак Барса» Владислав Кара был обменян в «Северсталь». В обмен казанцы получили денежную компенсацию за игрока.

На проходящем в Уфе «Кубке Республики Башкортостан» Кара в составе череповецкой команды провел две встречи, отметившись в них 2 (1+1) набранными очками. Завтра «Северсталь» сразится в заключительном матче с нижнекамским «Нефтехимиком».