Потребление электроэнергии в Татарстане за семь месяцев 2020 года сократилось на 4,7%

С января по июль 2020 года в энергосистеме Татарстана потребление электроэнергии сократилось на 4,7% по сравнению с прошлым годом и составило 16 774,0 млн кВт.ч. Об этом сообщило Региональное диспетчерское управление энергосистемы Татарстана в ПАО «ЕЭС».



Электростанции республики за семь месяцев текущего года выработали 14 069,1 млн кВт.ч электроэнергии, что составило на 11,9% меньше выработки за тот же период 2019 года.

Также в июле 2020 года выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Татарстана составила 1902,9 млн кВт.ч. Это на 16,6% меньше, чем за июль 2019 года. Наибольшее снижение объема выработки наблюдается на Казанской ТЭЦ-3, Заинской ГРЭС, Нижнекамской ГЭС и Нижнекамской ТЭЦ-1.

Максимум потребления мощности в энергосистеме РТ зафиксирован 15 июля 2020 года. Его значение составило 3 566 МВт, что на 0,7% больше максимума потребления мощности в июле прошлого года.

Напомним, электроэнергетика Татарстана готовится к цифровицазии тарифного регулирования.

