Гранлунд: «Я не буду новым Умарком, но готов к роли лидера»

Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд заявил о своей готовности стать новым лидером уфимского клуба. При этом сам финн считает, что его игровой стиль отличается от стиля форварда Линуса Умарка, которого он и призван заменить в столице Башкортостана.

«Я не буду новым Умарком! Это точно. У нас разные игровые стили. Он любит больше быть с шайбой, делать разные финты и принимать необычные решения. Мне больше нравится играть вертикально, действовать в атаке и в защите, я стараюсь много работать и без шайбы, где-то закрыть видимость голкиперу. Конечно, я готов к роли лидера», — сказал Гранлунд.

Также финский форвард рассказал об ожиданиях тренерского штаба от его игры. Тренеры «Салавата Юлаева» заверили Гранлунда, что ждут от него проявления сильных лидерских качеств.

«У нас был разговор с тренерским штабом. Меня видят на лидирующих позициях в клубе, я должен много играть, работать в большинстве и стараться выигрывать матчи. Но не стоит забывать о том, что хоккей — это командная игра, в которой важны все звенья, для того чтобы добиваться успехов», — цитирует Гранлунда пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, по итогам прошедшего сезона в «Салавате Юлаеве» сменился главный тренер. В новом хоккейном сезоне уфимцы сыграют под руководством Томи Ламсы, который ранее входил в тренерский штаб Николая Цулыгина и Эркки Вестерлунда.

Ранее «Салават Юлаев» объявил о переходе нападающего из клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Маркуса Гранлунда.