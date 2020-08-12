Пешеходный мост через озеро Кабан откроется в сентябре

В Казани пешеходный мост через озеро Кабан будет полностью сдан в сентябре. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Айназа Ярмиева.

Часть пешеходного моста через озеро Кабан откроется для прогулок уже к 30 августа.

«Мы планируем завершить пешеходный мост через Кабан в сентябре. Ко Дню города откроем одну часть», — заявил Ярмиев.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин провел блогерам экскурсию по второй части набережной озера Кабан.



«Реальное время» публиковало видео строительства второй очереди благоустройства набережной озера.