Пешеходный мост через озеро Кабан откроется в сентябре
В Казани пешеходный мост через озеро Кабан будет полностью сдан в сентябре. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Айназа Ярмиева.
Часть пешеходного моста через озеро Кабан откроется для прогулок уже к 30 августа.
«Мы планируем завершить пешеходный мост через Кабан в сентябре. Ко Дню города откроем одну часть», — заявил Ярмиев.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин провел блогерам экскурсию по второй части набережной озера Кабан.
«Реальное время» публиковало видео строительства второй очереди благоустройства набережной озера.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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