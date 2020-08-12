В Минстрое Татарстана раскрыли, как хотят обустроить пространство вокруг «Чаши» в Казани

На пресс-конференции для журналистов заместитель министра строительства Татарстана Айназ Ярмиев приоткрыл завесу тайны над концепцией развития пространства вокруг Центра семьи «Казан» (в народе его называют еще «Чашей»).

По его словам, полноценного эскиза развития этой территории нет, но концепция уже имеется. Территорию, как говорит замминистра, надо рассматривать не в отрыве от окружающего пространства, а в комплексе: возможно, ее стоит соединить веломаршрутом с набережной Казанки, а это уже затронет не только вопросы благоустройства, но и дорожной сети.

Главное, что подразумевается предварительной концепцией — это то, что сторону «Чаши» планируют сделать основным местом проведения всех городских праздников. «Оттуда и салют будет отлично видно», — говорит Ярмиев.

В конце июля у казанской «Чаши» открыли автокинотеатр.