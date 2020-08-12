Казгордума отдала генконсульству Китая участок в рекреационной зоне

Фото: мэрия Казани

Две рекреационные зоны и сельхозугодья «подрезали» сегодня депутаты Казгордумы, проголосовав за внесение изменений в карту зон градостроительных регламентов городских Правил землепользования и застройки.



На улице Подлужной, напротив генконсульства КНР, по заявлению КЗиО Казани 1268 квадратных метров рекреационно-ландшафтной зоны переведены в зону Д2 — для размещения административного офиса.

На улице Умырзая в Самосырово по заявлению ГАУЗ «Городская поликлиника №20» 5264 квадратных метра рекреационно-ландшафтной зоны переведены в зону Ж5 — многоэтажной жилой застройки с целью строительства здания поликлиники для населения поселка.

На улице Джалиловцев в поселке Новая Сосновка по заявлениям местных жителей два участка общей площадью 1450 квадратных метров переведены из зоны сельхозугодий в зону индивидуальной жилой застройки Ж2.

Ранее «Реальное время» сообщало, что депутаты Казгордумы изменили порядок предоставления служебного жилья.