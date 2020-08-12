На последней сессии Казгордумы третьего созыва депутаты изменили порядок предоставления служебных квартир

Фото: Инна Серова

С целью «устранить имеющуюся неопределенность в области предоставления жилых помещений», по выражению замначальника городского Управления жилищной политики Айрата Ахметханова, внесли изменения в порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Казани депутаты Казгордумы. Целью внесения поправок также стало приведение порядка в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации.



В частности, слово «население» заменено словом «граждане», а текст порядка был дополнен пунктами, запрещающими выселение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, пенсионеров по старости, инвалидов и ряда других категорий нанимателей из числа социально незащищенных из помещений муниципального специализированного жилищного фонда без предоставления благоустроенного и соответствующего по размеру специализированного жилого помещения.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что расходы городского бюджета Казани были в 2020 году увеличены на 18 млн 858,5 тыс. рублей.