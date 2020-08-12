Минстрой Татарстана отчитался о работе по обустройству общественных пространств

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Айназ Ярмиев рассказал, как продвигается работа по обустройству общественных пространств.

Он напомнил, что в 2020-м в республике обустраиваются 62 объекта на 2,9 млрд рублей. 1,2 млрд из них — из федерального бюджета, 1,5 млрд — из республиканского.

Сейчас объекты по оперативному выполнению реализованы на 65%. Строительный сезон подходит к концу, сейчас постепенно на объектах переходят к поставке малых архитектурных форм и оборудования для детских площадок.

Идет формирование программы работ на 2021 год. Это происходит совместно с муниципальными образованиями и на основе встреч с жителями. Составлен предварительный перечень объектов на 2021 год — планируется реализовать 63 объекта. Но окончательно об этом можно будет говорить, только когда подкорректируются суммы по финансированию (например, пока план формировался исходя из сумм текущего года, когда федеральный бюджет выделил Татарстану на эту программу 1,2 млрд рублей).

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