Силовики проверяют детали смерти сантехника в затопленном подвале в Казани

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Следком по РТ и прокуратура Вахитовского района Казани начали проверку после трагедии на улице Каюма Насыри, 38. Накануне водолазы МЧС обнаружили в затопленном подвале тело 43-летнего слесаря-сантехника.



Предварительно установлено, что в результате коммунальной аварии подвал многоэтажки оказался затоплен на высоту 2,5 метра. Сантехник, прибывший устранять протечку, нырнул в воду и пропал. Об этом в МЧС сообщил сын пропавшего, которого тот взял с собой на выезд.

В прокуратуре и СК намерены выяснить все обстоятельства инцидента и дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении работ.