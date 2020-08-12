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Силовики проверяют детали смерти сантехника в затопленном подвале в Казани

10:34, 12.08.2020
Силовики проверяют детали смерти сантехника в затопленном подвале в Казани
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Следком по РТ и прокуратура Вахитовского района Казани начали проверку после трагедии на улице Каюма Насыри, 38. Накануне водолазы МЧС обнаружили в затопленном подвале тело 43-летнего слесаря-сантехника.

Предварительно установлено, что в результате коммунальной аварии подвал многоэтажки оказался затоплен на высоту 2,5 метра. Сантехник, прибывший устранять протечку, нырнул в воду и пропал. Об этом в МЧС сообщил сын пропавшего, которого тот взял с собой на выезд.

В прокуратуре и СК намерены выяснить все обстоятельства инцидента и дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении работ.

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