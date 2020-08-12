Первый вице-премьер Татарстана поздравил авиаторов с Днем Военно-воздушных сил

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 12 августа, отмечается День Военно-воздушных сил России. Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин направил поздравление авиаторам и ветеранам ВВС.

«На протяжении всей своей истории военная авиация олицетворяет передовую авиационную науку, высшие достижения техники и вооружения. Мастерство лучших представителей отечественной авиации получило всемирное признание и высокую оценку. В настоящее время авиация — это наиболее мобильный и маневренный вид Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначенный для обеспечения безопасности и защиты интересов страны на ее воздушных рубежах», — гласит обращение Нигматуллина.

Первый вице-премьер выразил благодарность ветеранам-фронтовикам, военным летчикам, работникам авиационной промышленности как современности, так и в тяжелые в годы Великой Отечественной войны. Он также поздравил штурманов и авиационных специалистов.

«В этот праздничный день сердечно поздравляю татарстанцев, судьба которых связана с Военно-воздушными силами страны. Желаю всем крепкого здоровья,

благополучия, новых успехов, дальнейших достижений в повышении боевой готовности!» — добавил Нигматуллин.

