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Судья удалил главного тренера «Рубина» в перерыве матча с «Локомотивом»

21:21, 11.08.2020
Судья удалил главного тренера «Рубина» в перерыве матча с «Локомотивом»
Фото: rubin-kazan.ru

Во вторник в перерыве матча «Рубин» — «Локомотив», проходящего в Казани, судья удалил с поля главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

«После бурного обсуждения Леонида Викторовича с судьей главный тренер все-таки удалён с поля...», — передает официальный твиттер-аккаунт «Рубина».

Накануне бывший игрок сборной России Роман Широков избил судью.

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