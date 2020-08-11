Судья удалил главного тренера «Рубина» в перерыве матча с «Локомотивом»
Во вторник в перерыве матча «Рубин» — «Локомотив», проходящего в Казани, судья удалил с поля главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.
«После бурного обсуждения Леонида Викторовича с судьей главный тренер все-таки удалён с поля...», — передает официальный твиттер-аккаунт «Рубина».
После бурного обсуждения Леонида Викторовича с судьей главный тренер все-таки удалён с поля...— «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020
Накануне бывший игрок сборной России Роман Широков избил судью.СпортФутбол Татарстан
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