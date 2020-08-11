Рыбчинский признан лучшим игроком матча «Рубин» — «Локомотив»

Лучшим игроком матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив» признан полузащитник гостей Дмитрий Рыбчинский.

21-летний футболист помог своей команде одержать гостевую победу. В активе Рыбчинского две голевые передачи на Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.

Сама встреча завершилась победой гостей со счетом 0:2, оба гола были забиты в первом тайме. Во второй половине матча за споры с судьей удаление заработал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, а чуть позже прямую красную карточку получил защитник казанцев Сильвие Бегич.