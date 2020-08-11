Выручка Freedom Holding Corp. за первый квартал 2021 фискального года увеличилась на 93%

Freedom Holding Corp. сообщил о финансовых результатах за первый квартал 2021 фискального года, завершившегося 30 июня 2020 года. Выручка достигла $56,4 млн, увеличившись на 93%, или на $27,2 млн, в сравнении с результатом за аналогичный период 2020 фискального года. Это произошло в основном за счет повышения комиссионных доходов на 92% — с $22,6 млн до $43,3 млн.

Расходы компании повысились на $7,9 млн (+41%). Это произошло из-за увеличения расходов по комиссиям на $5,7 млн ввиду повышения количества клиентов и объема совершаемых сделок, а также роста операционных расходов на $1,3 млн — в основном на общие административные цели в связи с расширением деятельности и открытием новых филиалов.

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. увеличилась на $16 млн, до $24,3 млн.

Ранее Freedom Holding Corp. сообщил о финансовых результатах за 2020 фискальный год, завершившийся 31 марта 2020 года. Так, выручка в размере $122 млн увеличилась на 64%, или $47,6 млн, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в основном за счет роста комиссионных доходов за год на 109%, или 48,4 млн — с $44,3 млн до $92,7 млн.