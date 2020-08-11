Бавлинский прокурор и экстрим-парк в Нижнекамске: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 11 августа

Бавлинский район сегодня посетил прокурор Татарстана Ильдус Нафиков. Он представил нового прокурора города — Ильшата Назмиева. Глава района Рамиль Гатиятуллин опубликовал видео с мероприятия.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин поделился снимками с процесса обсуждения проекта нового экстрим-парка в городе.Над проектом работали сами юные нижнекамцы, которые пока только составили план того, какие объекты должны располагаться на территории парка.

Коллега Метшина из Лениногорска Рягат Хусаинов также ищет общения с горожанами. Он выбрал прийти на праздник двора и вручить школьникам портфели. Особенно подкупают фотографии любительского качества.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев продолжает контролировать уборочную кампанию. Благодаря его снимкам в Instagram можно составить представление о том, как идет уборка картошки и капусты в агропредприятиях.

В Чистополе же думают о бизнесе и о привлечении инвестиций. Глава района Дмитрий Иванов поделился фото со встречи с представителями ООО «Перлавита». Компания может стать резидентом чистопольской ТОСЭР.

Евгений Калашников