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Сразу две статьи казанского ученого стали лучшими на конкурсе Википедии

10:19, 25.12.2019 1
Сразу две статьи казанского ученого стали лучшими на конкурсе Википедии
Фото: kpfu.ru

Википедия подвела итоги ежегодного конкурса «Статьи года». По результатам голосования, сразу две статьи профессора Казанского федерального университета Дмитрия Мартынова признаны лучшими в 2019 году.

Всего в конкурсе было введено 14 номинаций. Мартынов завоевал первые места в номинациях «Статьи. Наука и техника» и «Статьи. Персоналии. Ученые и деятели искусства». Он является автором текстов как о Первой русской антарктической экспедиции, проходившей в 1819–1821 годах, так и об основателе современной микробиологии Луи Пастере, в честь которого назван процесс «пастеризация”, — сообщили в Википедии.

В 2011 и 2013–2018 годах профессор уже также становился автором одним из лучших статей.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:27
    Поздравляю.
    Приятно читать о казанских профессорах-победителях.
    Пусть статьи и посвящены популяризации науки и техники.
    Надо будет прочитать - уверен, в статьях (особенно в первой) очень много говорится и о казанских учёных, сделавших выдающиеся открытия.
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