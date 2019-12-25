Сразу две статьи казанского ученого стали лучшими на конкурсе Википедии

Википедия подвела итоги ежегодного конкурса «Статьи года». По результатам голосования, сразу две статьи профессора Казанского федерального университета Дмитрия Мартынова признаны лучшими в 2019 году.

Всего в конкурсе было введено 14 номинаций. Мартынов завоевал первые места в номинациях «Статьи. Наука и техника» и «Статьи. Персоналии. Ученые и деятели искусства». Он является автором текстов как о Первой русской антарктической экспедиции, проходившей в 1819–1821 годах, так и об основателе современной микробиологии Луи Пастере, в честь которого назван процесс «пастеризация”, — сообщили в Википедии.

В 2011 и 2013–2018 годах профессор уже также становился автором одним из лучших статей.