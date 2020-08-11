Уразова спела на открытии магазина в казанском «Корстоне»

Певица Гузель Уразова приняла участие в открытии магазина сетевой компании Atomy в казанском «Корстоне».

По всей видимости, Уразова является амбассадором косметической компании. Офис в «Корстоне» открывается под названием «Atomy Urazova».

На страничке в Instagram магазина размещена реклама косметических продуктов с татарстанской певицей, всех пользователей приглашают стать «членами команды без рисков, без вложений, без обязательных продаж».

В интернете представлено мало информации о компании. На сайте Atomy говорится о том, что она основана в 2009 году и является сетевой маркетинговой компанией, «которая осуществляет прямые продажи в 14 регионах мира, включая Южную Корею (по состоянию на декабрь 2019 года)».

