Защитник «Салавата» Лисовец о событиях в Белоруссии: «Главное, чтобы все мои родные были в порядке»

После первого поединка на Кубка Республики Башкортостан против «Трактора» защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец ответил на вопросы о событиях в столице его родины, в Минске.

«Конечно, я слежу за всеми событиями, переживаю. Там находится моя семья. Мне не безразлично то, что сейчас происходит в стране. Стараюсь не смотреть видео митингов. Я звоню родным, для меня главное, чтобы все мои родные были в порядке», — цитирует белорусского хоккеиста издание ГорОбзор.Ру.

Второй матч «Салавата Юлаева» на домашнем турнире пройдет сегодня в 17.30. Подопечные Томи Лямсы сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком».