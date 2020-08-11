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Защитник «Салавата» Лисовец о событиях в Белоруссии: «Главное, чтобы все мои родные были в порядке»

14:04, 11.08.2020
Защитник «Салавата» Лисовец о событиях в Белоруссии: «Главное, чтобы все мои родные были в порядке»
Фото: hcsalavat.ru

После первого поединка на Кубка Республики Башкортостан против «Трактора» защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец ответил на вопросы о событиях в столице его родины, в Минске.

«Конечно, я слежу за всеми событиями, переживаю. Там находится моя семья. Мне не безразлично то, что сейчас происходит в стране. Стараюсь не смотреть видео митингов. Я звоню родным, для меня главное, чтобы все мои родные были в порядке», — цитирует белорусского хоккеиста издание ГорОбзор.Ру.

Второй матч «Салавата Юлаева» на домашнем турнире пройдет сегодня в 17.30. Подопечные Томи Лямсы сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком».

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