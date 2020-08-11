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Тихановская призвала сторонников соблюдать закон и не выходить на митинги

14:12, 11.08.2020
Тихановская призвала сторонников соблюдать закон и не выходить на митинги
Фото: скриншот youtube.com

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала сторонников уважать закон, не выходить на площади и не противостоять милиции, сообщает ТАСС.

Политик заявила, что не хочет крови и насилия. «Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — сказала Тихановская в видеообращении, которое записала после отъезда из страны.

Также Тихановская поблагодарила граждан Белоруссии за участие в выборах. «Народ Беларуси сделал свой выбор», — сказала она.

Напомним, после того как Тихановская покинула страну и уехала в Латвию, она записала видеообращение и объяснила причины своего отъезда.

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