Мусульмане установили порядок захоронения умерших с коронавирусом

Совет улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) принял документ о порядке захоронения умерших после заражения коронавирусом.

Как сообщается на сайте ДУМ РФ, совет считает допустимым захоронение тела без омытия и без совершения таяммума, если совершение этого становится невозможным. Если захоронение умершего от коронавируса в саване представляет опасность здоровью и жизни людей, то допускается хоронить его в гробу.

Также совет допустил захоронение не на мусульманском кладбище и кремацию умерших от коронавируса, хотя она и запрещена в исламе.

Ранее сообщалось, что ДУМ РТ присоединится к всеобщей молитве мусульман против коронавируса.