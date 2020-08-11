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Учебный год начнется в очном формате в большинстве вузов страны

12:30, 11.08.2020
Учебный год начнется в очном формате в большинстве вузов страны
Фото: Реальное время

Министерство образование и науки заявило, что в большинстве вузов страны занятия начнутся 1 сентября в очном формате.

Учеба студентов должна быть организована с соблюдением мер санитарной безопасности, сообщает ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, что в вузах страны должны появиться ответственные лица, которые будут измерять температуру у студентов и преподавателей. Фиксироваться результаты будут должны в журнале, это будет контролировать Роспотребнадзор.

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