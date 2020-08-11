В Татарстане задержали мужчину с коноплей в духовке

Фото: МВД по РТ

В Татарстане полицейские задержали мужчину, которого в пакетах обнаружили практически килограмм конопли. Об этом рассказали в МВД по РТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Судя по опубликованным оперативным фото, незаконные растения хранились у подозреваемого в духовке. Всего у него оказалось 974,1 грамма конопли и 0,20 грамма марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее в Татарстане задержали ведосипедиста, у которого оказались каннабис и конопля.

