В Татарстане задержали мужчину с коноплей в духовке
В Татарстане полицейские задержали мужчину, которого в пакетах обнаружили практически килограмм конопли. Об этом рассказали в МВД по РТ.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Судя по опубликованным оперативным фото, незаконные растения хранились у подозреваемого в духовке. Всего у него оказалось 974,1 грамма конопли и 0,20 грамма марихуаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Ранее в Татарстане задержали ведосипедиста, у которого оказались каннабис и конопля.
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