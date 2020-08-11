Документы на социальную ипотеку по новой программе собирают более 500 молодых семей Татарстана

Фото: Госжилфонд РТ

Министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал, что беспрецедентная социальная программа ипотеки для молодых семей, которая началась в республике, вызывает большую заинтересованность у потенциальных получателей.

— Большое количество звонков поступает в муниципалитеты, в исполкомы. Люди выясняют информацию, сравнивают, считают и смотрят, какой тип ипотеки для них сейчас выгоднее, с учетом всех льгот, предоставляемых сейчас государством (особенно в условиях пандемии). Более 500 молодых семей заявили о своем желании получить эту ипотеку, взяли перечень документов и сейчас их собирают. А первая семья из Нижнекамска уже принесла документы в муниципалитет и встала на учет. Думаем, потихоньку все поймут конкурентные преимущества этой программы и начнут подавать заявления.

Напомним, новая президентская программа «Молодая семья» позволяет получить квартиру на выгодных условиях соципотеки. При этом отсутствует необходимость работать в бюджетной сфере — социальная ипотека теперь доступна, если хотя бы одному из супругов до 35 лет. Оба должны быть прописаны в Татарстане, на каждого должно приходиться не больше 18 «квадратов» жилья по прописке, а ежемесячный доход должен быть выше прожиточного минимума.

