В Татарстане стали известны первые участники президентской программы «Молодая семья»

Семья Нуриевых из Нижнекамска стала первой, кто встал на учет по соципотеке в рамках новой президентской программы «Молодая семья». Программа позволяет получить квартиру по выгодным условиям Госжилфонда.

«Потребность в собственном жилье — одна из самых острых проблем молодёжи» — отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов перед стартом программы «Молодая семья».

Зухра Нуриева рассказала, что их семья узнала о новой программе «Молодая семья» через соцсети. «Здорово, что власти обращают внимание на реальные проблемы молодежи, ведь для многих молодых семей — это единственная возможность приобретения своего жилья. Наша семья очень рада такому шансу и в предвкушении переезда в свою собственную квартиру!» — отметила женщина.



Сообщается, что заявитель должен иметь прописку в Татарстане и работать в бюджетной сфере. Также на каждого члена семьи должно приходиться менее 18 кв. метров жилья, а ежемесячный доход не должен быть выше минимального прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что программа рассчитана на семьи, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, в том числе и на неполные семьи, воспитывающие ребенка, если возраст родителя не превышает 35 лет.



