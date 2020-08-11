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Набережночелнинский суд заочно арестовал еще одного бизнес-партнера Эрика Гафарова

11:29, 11.08.2020
Набережночелнинский суд заочно арестовал еще одного бизнес-партнера Эрика Гафарова
Фото: realnoevremya.ru

Городской суд Набережных Челнов заочно арестовал бизнес-партнера Эрика Гафарова, сооснователя инвестиционного фонда Gafarov and Partners Владимира Сухоплюева.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца 10 суток. Срок начнет исчисляться с момента экстрадиции Сухоплюева на территорию РФ или с момента его фактического задержания в стране, пишет chelny-biz.ru.

27 июля Эрика Гафарова и его партнера объявили в международный розыск. 28 июля Набережночелнинский суд заочно арестовал их. В федеральном розыске Гафаров и его партнеры находятся с мая. Недавно Гафаров рассказал в своем Instagram, что отправился в Лондон.

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