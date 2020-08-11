В России впервые с апреля выявили менее 5 тыс. случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

В России впервые с 23 апреля выявили менее 5 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки, об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

За последние сутки в РФ зарегистрировано 4 945 заболевших коронавирусом, выздоровели 6 494 человека, 130 пациентов скончались. За весь период в России зафиксировано 897 599 случаев, вылечились от COVID-19 703 175 человек, скончался 15 131 пациент.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что в борьбе с пандемией COVID-19 есть проблески надежды и посоветовал брать пример с Новой Зеландии, Руанды и ряда островных государств в Карибском море и Тихом океане, которые смогли пресечь распространение коронавируса на раннем этапе.

