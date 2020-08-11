В ВОЗ рассказали о проблесках надежды в борьбе с пандемией коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в борьбе с пандемией COVID-19 есть проблески надежды.

«Многие из вас сейчас скорбят. Это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», — передает его слова RT.

Гебрейесус посоветовал брать пример в борьбе с COVID-19 с Новой Зеландии, Руанды и ряда островных государств в Карибском море и Тихом океане, которые смогли пресечь распространение коронавируса на раннем этапе.

Также гендиректор ВОЗ призвал «подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус».

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 20 млн человек. От инфекции скончались более 738 тыс. человек.

