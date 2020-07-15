КВЗ сертифицировал тренажер «Ансата» по международным стандартам

Казанский вертолетный завод получил заключение Центра экспертизы и сертификации авиационной техники Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) о соответствии тренажера вертолета «Ансат» всем международным стандартам. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Тренажер проверялся на соответствие требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO). Специалисты оценивали такие характеристики, как компоновка и конструкция кабины экипажа, имитатор динамики полета и двигателя, управление при движении на земле, системы вертолета, акустические, визуальные и вибрационные эффекты, навигация и др.

«Авиационный учебный центр КВЗ ждет первых студентов для прохождения тренажерной подготовки на симуляторе «Ансата» в августе 2020 года. Обучение пройдут представители инозаказчика: при экспортных поставках тренажерная подготовка пилотов включается в цену вертолета», — отметил управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.

В июне Казанский вертолетный завод получил от Росавиации одобрение для изменения типовой конструкции вертолета «Ансат», которое позволяет обучать гражданских пилотов на машинах данной серии с нуля. Два первых «Ансата» поступят в эксплуатацию Омского летно-технического колледжа гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского.

