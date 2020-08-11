На втором этапе Большого Казанского кольца начали делать дорогу под мостом через Монастырскую протоку

В Казани на стройке второго этапа БКК рабочие приступили к устройству дорожного полотна с прокладкой коммуникации под мостом через Монастырскую протоку. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На прошлой неделе на стройке БКК продолжено устройство сопряжений моста через Монастырскую протоку с насыпью подходов, выполнены работы по напылению гидроизоляции и укладке защитного слоя из бетона на пролетном строении трамвайного проезда.

Кроме того, рабочие продолжили формирование земляной насыпи и дорожного полотна, монтаж трамвайных путей и опор контактной сети трамвая. Также были установлены шумозащитные экраны вдоль правого и левого проездов, передает пресс-служба Миндортранса РТ.



Вчера на первом этапе Большого Казанского кольца проведены испытания прочности конструкций путепровода.

