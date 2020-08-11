Администрация Кировского и Московского районов Казани креативно прорекламировала конкурс — видео
На официальной странице администрации Кировского и Московского районов Казани в Instagram появилось необычное видео. Рекламный ролик конкурса «Голос нашего двора» сняли в известных локациях районов.
Так, главная героиня клипа появляется на фоне «Красных ворот» возле порохового завода, конструктивистского дома на улице Клары Цеткин, «Тюбетейки» на Московском рынке и так далее.
Согласно сообщению, заявки на участие в конкурсе принимают с 7 по 14 августа. Отборочные этапы планируется провести 21, 24 и 27 августа.
Финал конкурса состоится 9 сентября.ОбществоКультура Татарстан
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