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Администрация Кировского и Московского районов Казани креативно прорекламировала конкурс — видео

01:29, 11.08.2020
Администрация Кировского и Московского районов Казани креативно прорекламировала конкурс — видео
Фото: google.com/maps / скриншот

На официальной странице администрации Кировского и Московского районов Казани в Instagram появилось необычное видео. Рекламный ролик конкурса «Голос нашего двора» сняли в известных локациях районов.

Так, главная героиня клипа появляется на фоне «Красных ворот» возле порохового завода, конструктивистского дома на улице Клары Цеткин, «Тюбетейки» на Московском рынке и так далее.

Согласно сообщению, заявки на участие в конкурсе принимают с 7 по 14 августа. Отборочные этапы планируется провести 21, 24 и 27 августа.

Финал конкурса состоится 9 сентября.

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