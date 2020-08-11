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В Татарстане не ожидается осадков, температура достигнет +23°С

05:36, 11.08.2020
В Татарстане не ожидается осадков, температура достигнет +23°С
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 11августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, осадков на территории республики не предвидится.

Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +18°С до +23°С. В Казани метеорологи предсказывают 21—23 градусов тепла. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +18°С до +21°С.

Общество Татарстан

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