В Татарстане не ожидается осадков, температура достигнет +23°С

Во вторник, 11августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, осадков на территории республики не предвидится.

Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +18°С до +23°С. В Казани метеорологи предсказывают 21—23 градусов тепла. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +18°С до +21°С.