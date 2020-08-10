В Казани представили результаты театральной лаборатории «Тамга» — видео

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В Казани поставили эскизы спектаклей по мотивам сказок Габдуллы Тукая. Пока они показаны в закрытом формате, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Широкий зритель сможет увидеть их на YouTube-канале театра Кариева.

«Эта лаборатория вообще нужна, я считаю, именно для нас. Для тех людей, которые еще не раскрыли себя», — рассказала актриса татарского ТЮЗа Рузанна Хабибуллина, участвовавшая в постановке по сказке «Сенной базар».

«Вообще, мне кажется, что зрители часто не понимают. Как бы, когда они видят готовое что-то, им нравится, но они даже не представляют, что за этим стоит», — рассказала московский режиссер Марфа Горвиц, ставившая эскиз спектакля по сказке «Камыр-батыр».