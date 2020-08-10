«Салават Юлаев» уступил «Трактору» на домашнем турнире. Дубль на счету Хохрякова

Уфимский «Салават Юлаев» в матче домашнего предсезонного турнира Кубок Башкортостана проиграл челябинскому «Трактору» в овертайме — 4:3 ОТ (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).

Победную шайбу гостей в дополнительное время забросил чешский форвард «Трактора» Лукаш Седлак с передач Томаша Гика и Ника Бэйлена. Свой дебютный гол в составе «Трактора» оформил нападающий Сергей Калинин, переехавший в Челябинск из московского ЦСКА.

Дублем в составе «Салавата Юлаева» отметился нападающий Петр Хохряков. Еще одну шайбу в составе уфимцев забросил Сакари Маннинен.

Завтра, 11 августа, «Салават» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Череповецкая «Северсталь» сразится с «Трактором».

Напомним, «Нефтехимик» в своем матче победил череповчан — 4:2. Дублем в составе «волков» отметился Булат Шафигуллин.