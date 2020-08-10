«Салават Юлаев» уступил «Трактору» на домашнем турнире. Дубль на счету Хохрякова
Уфимский «Салават Юлаев» в матче домашнего предсезонного турнира Кубок Башкортостана проиграл челябинскому «Трактору» в овертайме — 4:3 ОТ (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).
Победную шайбу гостей в дополнительное время забросил чешский форвард «Трактора» Лукаш Седлак с передач Томаша Гика и Ника Бэйлена. Свой дебютный гол в составе «Трактора» оформил нападающий Сергей Калинин, переехавший в Челябинск из московского ЦСКА.
Дублем в составе «Салавата Юлаева» отметился нападающий Петр Хохряков. Еще одну шайбу в составе уфимцев забросил Сакари Маннинен.
Завтра, 11 августа, «Салават» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Череповецкая «Северсталь» сразится с «Трактором».
Напомним, «Нефтехимик» в своем матче победил череповчан — 4:2. Дублем в составе «волков» отметился Булат Шафигуллин.
Справка
«Салават Юлаев» — «Трактор» — 3:4 ОТ (2:0, 1:3, 0:1)
1:0 Хохряков (Лисовец, Воробьев), 11:43, ГБ
2:0 Хохряков (Кадейкин), 16:00
2:1 Калинин (Бывальцев, Манухов), 26:07, ГБ
3:1 Маннинен (Ларсен, Сошников), 29:20, ГБ
3:2 Берглунд, 35:18
3:3 Карпухин (Косов, Полыгалов), 38:26
3:4 Седлак (Гика, Бэйлен), 63:44
Вратари: Метсола — Вилл
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