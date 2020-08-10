«Рубин» официально выкупил права на Александра Зуева

Казанский «Рубин» на своем официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с 24-летним защитником и полузащитником Александром Зуевым. Срок соглашения рассчитан на 4 года.

Александр Зуев перешел в казанский клуб из «Ростова» в сентябре 2019 года на правах аренды. За это время сыграл за казанский клуб 17 матчей, результативными действиями не отметился. В последних матчах сезона-2019/2020 воспитанник казахстанского «Тобола» играл на позиции левого защитника.