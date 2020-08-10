Новости общества

19:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов и Мурашко осмотрели новую инфекционную больницу в Казани

18:10, 10.08.2020
Минниханов и Мурашко осмотрели новую инфекционную больницу в Казани
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в новый корпус инфекционной больницы в Казани, чтобы открыть здание.

Перед церемонией они осмотрели объект.

Напомним, что месяц назад Михаил Мурашко посещал строящийся корпус больницы в составе делегации, которую возглавлял премьер-министр Михаил Мишустин.

ОбществоВластьМедицина Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем