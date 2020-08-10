Минниханов и Мурашко осмотрели новую инфекционную больницу в Казани
Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в новый корпус инфекционной больницы в Казани, чтобы открыть здание.
Перед церемонией они осмотрели объект.
Напомним, что месяц назад Михаил Мурашко посещал строящийся корпус больницы в составе делегации, которую возглавлял премьер-министр Михаил Мишустин.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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