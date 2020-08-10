Шамиль Газизов — о судействе: «Заговор? В нашей жизни возможно все. Это позор, что происходит в первом туре»

Фото: ФК Спартак

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов в прямом эфире «Матч Премьер» высказался о вопросе судейства в первом туре нового сезона российской Премьер-лиги. Функционер рассчитывает, что по отношению к судейской бригаде матча с «Сочи» будут применены меры.

«Есть письма, которые мы отправляем в РФС, просим ответить на вопросы. Давайте дождёмся РФС, уверен, что они с нами.

Человека, который обслуживает матч, не должно быть видно. Это позор, что происходит в первом туре. Надеюсь, что мы быстро решим все вопросы, а в следующем матче этого не будет». — сказал Шамиль Газизов.

Также гендиректор «Спартака» не исключает, что в российском футболе имеют место подковерные войны.

Заговор? В нашей жизни возможно всё, не буду отрицать или же соглашаться. Мы хотим играть в футбол, мы — за честный футбол. Это просто. Почему-то есть ошибки, либо чьё-то желание пустить нас в другое русло. Мы будем бороться.

По мне, первый эпизод — не пенальти. Почему не вступил VAR? Мы должны принять решения судей с правильной стороны. Пусть нам объяснят: это пенальти, это — нет», — сказал Газизов в эфире «Матч. Премьер».

Напомним, игра между «Спартаком» и «Сочи» закончилась со счетом 2:2. Красно-белые вели по ходу матча 2:0. Арбитры матча Василий Казарцев и Алексей Еськов поставили два пенальти в ворота москвичей.