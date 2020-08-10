Банк ЗЕНИТ совместно с ПАО «Татнефть» и Mastercard запустил кобренд-карту «Клуб чемпионов»

Банк ЗЕНИТ в партнерстве с платежной системой Mastercard и ПАО «Татнефть» запустил дебетовую кобренд-карту для автолюбителей в рамках развития программы лояльности «Клуб чемпионов». Новая линейка карт имеет ряд преимуществ при начислении бонусов за оплату топлива, товаров и услуг как в сети АЗС «Татнефть», так и вне ее. Оформить и получить карту можно в сети отделений Банка, из документов потребуется предоставить только паспорт.

Держатели новой кобренд-карты Mastercard Банка ЗЕНИТ смогут совершать покупки в одно касание и накапливать бонусы в размере 10% от суммы покупок на АЗС «Татнефть». При проезде по платным дорогам, пользовании автомойками и парковками и совершении покупок на любых АЗС на территории России владельцу карты вернется 5% бонусов. При покупках в любых других торговых сетях клиенту Банка будет начислено 1% бонусов от потраченной суммы.

Участникам программы лояльности «Клуб чемпионов», оформившим дебетовую карту, предоставляется несгораемый «Золотой статус» — это дополнительные 3% бонусами от совершаемых покупок. Статус можно повысить до «Платинового», равного 5%.

«Программа лояльности «Клуб чемпионов» пользуется заслуженной популярностью у клиентов АЗС «Татнефть» — ее участниками уже стали более 450 тысяч автовладельцев. Все время работы, а это 25 лет на рынке, Банк ЗЕНИТ заботится о клиентах, предлагая выгодные и удобные продукты и сервисы. Запуск кобренд-карты — это развитие совместной с ПАО «Татнефть» линейки карт и возможность совместить преимущества банковского продукта и программы лояльности нашего партнера. Уверен, что клиенты по достоинству оценят ее характеристики и преимущества», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Максимальный размер бонусов зависит от ежемесячного оборота по карте: до 50 тыс. рублей — 1 000 бонусов, от 50 тыс. рублей — 3 000 бонусов. 1 бонус приравнивается к 1 рублю скидки.

Дебетовая кобренд-карта выпускается бесплатно. Чтобы не платить комиссию за обслуживание, необходимо совершать покупки по карте на сумму более 20 тыс. рублей в месяц. При обороте до 20 000 рублей стоимость месяца обслуживания составит 99 рублей.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»