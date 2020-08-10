Источник: президент РФС Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата РПЛ

Фото: РИА

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков обсудил с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном его намерение снять команду с розыгрыша нынешнего сезона РПЛ.

Как утверждает издание РБК, которое ссылается на источник в клубе и в РФС, в ходе беседы Дюков сумел уговорить Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата.

«В ходе разговора Федун выразил озабоченность судейством в адрес «Спартака» и считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки», — отметил источник в РФС.

В свою очередь источник в «Спартаке» отметил, что заявление Федуна было сделано на эмоциях и московский клуб не собирается сниматься с чемпионата.

Напомним, накануне владелец «Спартака» заявил, что клуб снимется с чемпионата после игры против «Сочи» (2:2), в которой арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти.