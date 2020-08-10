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В России темпы прироста числа зараженных COVID-19 снизились в 50 раз

16:45, 10.08.2020
В России темпы прироста числа зараженных COVID-19 снизились в 50 раз
Фото: realnoevremya.ru

Ежедневный темп прироста заболеваемости коронавирусом в России снизился с конца марта почти в 50 раз. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент ежедневный темп прироста заболеваемости COVID-19 равен 0,6%. Также было отмечено, что за последний месяц наблюдается устойчивое снижение заболеваемости внебольничными пневмониями.

«Эпидситуация в России стабилизируется, тренд у нас очень уверенный на снижение ежесуточного количества заболевших или, скорее, выявленных инфицированных», — отметила Попова.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за прошлую неделю темп прироста новых случаев заболевания коронавирусом составил 0,5%.

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