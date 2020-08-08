В Татарстане за прошлую неделю темп прироста новых случаев COVID-19 составил 0,5%

За последние сутки в Татарстане выявили 31 новый случай коронавируса. Таким образом, всего в республике 5 841 случаев, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По числу заболевших Татарстан находится на 82-м месте среди субъектов РФ, и на 14-м среди регионов ПФО.

Впервые за прошлую неделю темп прироста новых случаев составил 0,5%. До этого на протяжении трех недель он держался на уровне 0,6%