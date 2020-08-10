Рогозин предложил украшать гжелью и хохломой космические ракеты для сохранения традиций
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина «Личные связи» в YouTube заявил, что для сохранения традиций русского народного промысла можно украшать российские космические корабли хохломой и гжелью.
«Гжель, хохлома, федоскино — почему бы <...> не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя «Роскосмос», а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?» — сказал Рогозин.
По его словам, есть и идея сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца с целью рекламы внутреннего туризма.
Напомним, в середине июля Дмитрий Рогозин назвал хорошей идею отправки российских космонавтов на космических кораблях Илона Маска.
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