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Рогозин предложил украшать гжелью и хохломой космические ракеты для сохранения традиций

15:59, 10.08.2020
Рогозин предложил украшать гжелью и хохломой космические ракеты для сохранения традиций
Фото: ru.wikipedia.org

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина «Личные связи» в YouTube заявил, что для сохранения традиций русского народного промысла можно украшать российские космические корабли хохломой и гжелью.

«Гжель, хохлома, федоскино — почему бы <...> не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя «Роскосмос», а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?» — сказал Рогозин.

По его словам, есть и идея сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца с целью рекламы внутреннего туризма.

Напомним, в середине июля Дмитрий Рогозин назвал хорошей идею отправки российских космонавтов на космических кораблях Илона Маска.

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