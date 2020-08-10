Президент Татарстана посоветовал молодежи быть собой

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов снялся в видеоролике участников республиканской акции «Время молодых». Об этом сообщает«Татар-информ».

Сегодня во время визита в Бугульму Минниханов провел встречу с участниками молодежного автобусного тура «Время молодых»». Руководитель команды Кардия Бугрова предложила президенту Татарстана принять участие в челлендже «Будь как» и произнести на видео фразу «Главное — будь собой».

Минниханов поддержал предложение молодых активистов и стал участником видеоролика ко Дню молодежи.

Ранее сообщалось, что в каждом городе, который посетят участники акции «Время молодых» будет организован образовательный маркет «Татарстан — территория возможностей», где молодые люди услышат истории об успешных проектах и людях республики, а также получат рекомендации по оформлению заявок на гранты.