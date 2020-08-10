Казань возглавила рейтинг социально-экономического развития Татарстана

По итогам социально-экономического развития Татарстана за первое полугодие 2020 года лидерами рейтинга стали Казань, Альметьевский и Лаишевский районы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Татарстана.

Отмечается, что в республике наблюдается положительная динамика районов в рейтинге, что связано с ростом экономических показателей и снижением уровня безработицы. Так, например, Зеленодольский район поднялся относительно позиций в предыдущем рейтинге сразу на 10 позиций, а Пестречинский — на девять.

Сообщается, что в 34 муниципалитетах показатели по безработице ниже среднереспубликанского. В Казани, Пестречинском и Высокогорском районах зафиксирован самый высокий уровень безработицы в Татарстане.

Также в рейтинге отмечен позитивный тренд на объем строящегося и сданного жилья. Лидирующие позиции здесь занимают Пестречинский, Лаишевский и Тукаевский районы. Всего за первое полугодие 2020 года в Татарстане ввели в эксплуатацию 0,347 кв. метра жилых объектов в расчете на одного жителя населения.

Напомним, по итогам четырех месяцев 2020 года Елабужский район поднялся сразу на 12 позиций в рейтинге социально-экономического развития районов Татарстана.