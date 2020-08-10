Для россиян запустили горячую линию по программе туристического кешбэка за поездки по стране

Фото: wikipedia.org / Евгений Лодянов

В России создали горячую линию по вопросам программы туристического кешбэка за поездки по стране, сообщил эксперт ОНФ Денис Полунчуков.

Горячую линию открыл Общероссийский народный фронт совместно с ассоциацией «Турпомощь» при поддержке всероссийской акции «Мы вместе». Номер: 8-800-200-34-11.

На вопросы россиян будут отвечать волонтеры, звонки на линию бесплатные, передает «РИА Новости».

Сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что программа стартует в ночь с 20 по 21 августа.