Чернышенко назвал сроки старта программы туристического кешбэка за путешествия по России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что программа «туристического кешбэка» за поездки по России стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится неделю, до полуночи 28 августа.

«Эта программа стартует уже скоро, в ночь с 20 на 21 августа, в 00.00 по московскому времени», — передает «РИА Новости».

Ожидается, что в ней примут участие около 3 млн россиян, заявил Чернышенко на оперативном совещании у премьер-министра РФ.

Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов посоветовал татарстанцам быстрее выбирать тур, чтобы получить туристический кешбэк.

