В Татарстане молодожены провели необычную свадьбу, «дезинфицируя» все вокруг

Фото: Реальное время

Молодожены в Набережных Челнах с юмором провели свадьбу в условиях пандемии. Они отпраздновали бракосочетание по всем строгим правилам Роспотребнадзора: в масках и с антисептиками.

Эпатажная свадьба прошла в минувшие выходные. Глеб и Диана Мартыновы прибыли на церемонию бракосочетания в окружении гостей, которые, в свою очередь, были в респираторах, одноразовых шапочках и халатах. Они весело «дезинфицировали» все окружающее молодых.

«А как вы приезжаете в дворец бракосочетания в период пандемии? На позитиве: сказали в масках, значит, в масках», — прокомментировала одна из приглашенных девушек.



Ранее сообщалось, что почти 70% российских пар отложили свадьбу из-за пандемии коронавируса.

