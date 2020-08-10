Больше 3,5 тысячи татарстанцев открыли эскроу-счета в Сбербанке

С начала действия нового механизма в работе с застройщиками более 3,5 тысячи татарстанцев, приобретающих недвижимость, открыли эскроу-счета в Сбербанке, в том числе и онлайн, на общую сумму более 10,6 млрд рублей.

Система эскроу-счетов начала использоваться в России на обязательной основе для приобретения строящегося жилья с лета 2019 года для увеличения безопасности сделок с объектами незаконченного строительства.

Суть системы — в создании частным инвестором (дольщиком) специализированного счета в банке для заморозки средств на этом счете вплоть до введения дома в эксплуатацию, который, как правило, возводится на заемные средства, предоставляемые банком застройщику в рамках проектного финансирования.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«С запуском проектного финансирования интересы всех дольщиков защищает банк, который аккредитовал застройщика. Открытие эскроу-счета, важный цифровой сервис, который сокращает время заключения сделки, обеспечивая при этом ее безопасность. Обе стороны — застройщик и покупатель жилья — могут подписать договор счета эскроу дистанционно. Это особенно актуально в текущей ситуации».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"