В Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев заболевания коронавирусом

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В Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Один из них завозной, 29 — контактные. Четыре человека госпитализированы, 26 лечатся дома.

Большинство заболевших выявлены в Казани (15 человек). В Набережных Челнах зарегистрировано два случая.

Больше всего заболевших в возрастной категории от 60 до 70 (11 человек). Семерым пациентам — от 30 до 50 лет, шестерым — от 18 до 30. По трое заболевших в категории от 50 до 60 и от 70 до 80.

Итого на 10 августа в Татарстане зарегистрировано 5 902 случая COVID-19. 4 750 человек, в том числе семеро за минувшие сутки, выздоровели.



Отметим, что сегодня в Казани откроется новый корпус Республиканской инфекционной больницы. Первые пациенты поступят уже сегодня.