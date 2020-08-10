С начала лета в Татарстане на воде погибло 53 человека

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Татарстане с начала лета произошло 58 происшествии на воде, в результате которых погибло 53 человека, в том числе 8 детей, еще 14 людей (среди них — 2 ребенка) спасли.

С 1 июля по 9 августа прошлого года в республике фиксировали 40 происшествии на водных объектах, в которых погибло 37 человек, в том числе 2 ребенка. При этом шесть человек оказались спасены.



Всего с начала года, с учетом данных Татарстанстата, на водных объектах Татарстана зафиксировано 83 происшествия, в которых погибли 67 человек, включая 8 детей. На воде спасли 48 человек, в том числе 2 ребенка. За аналогичный период прошлого года в республике было зарегистрировано 59 случаев на воде, в которых погибли 47 человек, в том числе 4 ребенка, а спасли 35 человек, включая двоих детей.

В большинстве случаев (46) причиной гибели людей стало купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения (29). В 18 случаях смерть наступала в результате падения в водоем с берега, пирса или лодки в состоянии алкогольного опьянения или в результате ухудшения самочувствия, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.