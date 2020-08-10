Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности в России
Роспотребнадзор назвал сферы деятельности, где наиболее часто проявляются профессиональные заболевания.
Чаще всего они возникают из-за физических перегрузок, воздействия промышленных аэрозолей и отравления химическими веществами.
Так, почти половина (46,9%) профессиональных заболеваний зафиксировано среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых.
Далее в рейтинге идут обрабатывающие производства (29,9%) и предприятия по транспортировке и хранению (10,5%).
Почти одинаково профессиональными заболеваниями страдают строители (3,6%) и работники сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты и рыболовства (3,5%).
Еще 5,2% относится в остальным видам экономической деятельности, передает RT.
Ранее исследование показало размер зарплаты среднестатистического работника в России.
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