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Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

06:50, 10.08.2020
Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности в России
Фото: Реальное время

Роспотребнадзор назвал сферы деятельности, где наиболее часто проявляются профессиональные заболевания.

Чаще всего они возникают из-за физических перегрузок, воздействия промышленных аэрозолей и отравления химическими веществами.

Так, почти половина (46,9%) профессиональных заболеваний зафиксировано среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых.

Далее в рейтинге идут обрабатывающие производства (29,9%) и предприятия по транспортировке и хранению (10,5%).

Почти одинаково профессиональными заболеваниями страдают строители (3,6%) и работники сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты и рыболовства (3,5%).

Еще 5,2% относится в остальным видам экономической деятельности, передает RT.

Ранее исследование показало размер зарплаты среднестатистического работника в России.

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