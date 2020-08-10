В Хабаровском крае под новобрачными обрушился мост — Дегтярев забрал платье невесты в химчистку

В Хабаровском крае во время свадебной фотосессии обрушился деревянный мост. Около десяти человек упали вниз, в числе которых была беременная невеста.

Пострадавших навестил в больнице временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. По словам молодоженов, мост уже ремонтировали, но заменили лишь старые доски. Все, кто оказался в воде, понесли материальный ущерб: платье невесты испорчено, а телефоны гостей утонули.

Дегтярев поручил предоставить документы о проведенном ремонте ему лично, а администрации района — возместить ущерб. Невесте он предложил забрать ее платье в химчистку.

«Давайте я платье заберу, в Хабаровске почистим и вернем. Как ребенок родится, скажите, поздравим обязательно вас», — сказал врио губернатора.

Ранее Дегтярев заявил, что готов к прямому обращению к народу, чтобы заслужить уважение и поддержку жителей края.

